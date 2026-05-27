Минцифры расширило список данных абонентов, которые операторы связи обязаны передавать силовикам

Минцифры России расширит перечень данных, которые операторы связи обязаны будут собирать и передавать силовикам. Это адреса абонентов, паспортные данные, сведения о счетах в банках и т.д. В министерстве объясняют это необходимостью обеспечения безопасности, пишет "Коммерсант". Также это должно облегчить силовым структурам проведение оперативно-разыскных мероприятий.

Все эти данные силовики получают от операторов через СОРМ – систему технического обеспечения оперативно-разыскных мероприятий. Приказ Минцифры, расширяющий перечень данных, также содержит требования к оборудованию операторов, с помощью которого необходимая информация поступает в СОРМ. Один из операторов – "Ростелеком" – сообщил, что в целом имеющееся оборудование может выполнять новые задачи, "но может потребоваться модернизация после детальной проработки новой задачи и уточнения регуляторных требований". Операторы устанавливают всё оборудование за свой счет.