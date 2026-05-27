Участкового оправдали по делу о фиктивной регистрации фигурантов теракта в "Крокусе"

Тверской областной суд оправдал участкового Антона Петухова по делу о халатности, связанному с терактом в "Крокус сити холле".

Согласно материалам дела, Антон Петухов ненадлежащим образом провел проверку по факту фиктивной регистрации граждан. Он незаконно отказал в возбуждении уголовного дела и тем самым допустил ситуацию, при которой двое из фиктивно зарегистрированных остались вне внимания правоохранительных органов и впоследствии стали фигурантами дела о теракте в "Крокусе".

Прокурор обжаловал оправдательный приговор, настаивая, что вина участкового доказана. Однако Тверской областной суд пришел к выводу, что оснований для отмены оправдательного приговора нет, передает ТАСС.

Ранее суд приговорил к трем годам тюрьмы управляющую апарт-отелем, в котором незаконно жили исполнители теракта в "Крокус Сити Холле". Судья признал женщину виновной в организации незаконной миграции и запретил ей работать в гостиничном бизнесе два года.

Напомним, что 12 марта суд вынес приговоры самим участникам нападения на "Крокус", в котором погибли 149 человек. Судьи отправили 15 из 19 фигурантов дела в колонию пожизненно.