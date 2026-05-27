Карьерный старт: как выросли доходы начинающих специалистов

Российские работодатели за последние четыре года резко подняли зарплаты для соискателей без профессионального стажа. Аналитики сервиса hh.ru сравнили данные за начало 2022 и 2026 годов и выяснили, что теперь начинающим специалистам обещают в среднем 67,8 тысячи рублей. За этот период компании увеличили свои предложения в 1,7 раза. Такие цифры приводит исследование, которое опубликовало "РИА Новости".

Эксперты отмечают, что верхний предел зарплат для новичков подскочил с 80,2 тысячи до 157 тысяч рублей. Минимальный порог оплаты тоже вырос: если раньше он составлял 23,8 тысячи, то теперь достигает 39,5 тысячи рублей. Медианная зарплата, которая точнее всего показывает реальную ситуацию на рынке, за четыре года поднялась с 40,8 тысячи до 67,8 тысячи рублей.

Одновременно с предложениями бизнеса выросли и запросы самих кандидатов. В 2022 году юноши рассчитывали получать 40,2 тысячи рублей, а в 2026-м их ожидания достигли 70,1 тысячи. Девушки тоже повысили планку: их требования выросли с 31,7 тысячи до 51,4 тысячи рублей. Всего в первом квартале 2026 года аналитики изучили 718,4 тысячи вакансий, что значительно превышает объем рынка четырехлетней давности, когда в выборку попало 593,8 тысячи предложений.

Сообщалось, что в Екатеринбурге работодатели предлагают специалистам со стажем от трех лет в среднем 71 399 рублей, что на 17% больше прошлого года и выше ожиданий самих соискателей в 66 810 рублей. На рынке труда лидируют рабочие профессии: количество резюме здесь выросло на 128%, а зарплаты в среднем составляют 68 163 рубля, при этом сварщики, слесари и наладчики могут зарабатывать более 140 000 рублей.