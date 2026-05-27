Парламент Шотландии призвал к референдуму о независимости

Шотландский парламент поддержал проведение референдума о независимости Шотландии.

Как пишет The National, накануне большинство парламентариев проголосовали за поддержку обращения первого министра Шотландии Джона Суинни к правительству Британии. Суинни требует издания указа, предусмотренного ст. 30 Акта о Шотландии 1998 года, который делегирует шотландскому парламенту полномочия для организации референдума о независимости.

Суинни, являющийся лидером Шотландской национальной партии (SNP) и активным сторонником независимости Шотландии, был переизбран на пост первого министра автономии 19 мая. Это произошло после того, как SNP одержала победу на местных выборах. Ранее он анонсировал, что сразу после выборов предложит депутатам проголосовать за референдум о независимости.

Партия SNP, выступающая за независимость, завоевала на прошедших в начале мая выборах в парламент 58 мест, в пятый раз подряд став крупнейшей политической силой Шотландии. Она намного обошла лейбористов (17 мест) и правую партию Reform UK (17 мест). Суинни назвал итоги голосования однозначным подтверждением того, что шотландцы хотят независимости от Англии.

На референдуме 2014 года результаты голосования оказались в пользу Англии. Тогда за независимость было подано только 45% голосов.