Число желающих закупать оружие для Украины в Европе сократилось вдвое - президент Чехии

Чешская инициатива PURL по закупке боеприпасов для Украины переживает кризис: число стран-участниц сократилось вдвое - с 18 до 9. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел в интервью Financial Times.

Он тревожится: если из проекта вышла половина участников, то не исключено, что выйдут еще. Это ставит под сомнение равномерное распределение бремени, которое становится все более тяжелым для оставшихся стран, и будущее всего проекта. А программа дает ВСУ примерно 50% всех крупнокалиберных боеприпасов. Заменить их будет трудно. Вопрос о дальнейшей судьбе инициативы будет обсуждаться на июльском саммите НАТО в Анкаре.

Павел не называет страны, которые покинули проект. В самой Чехии премьер-министр Андрей Бабиш считает, что спонсировать Киев неправильно и нужно ставить во главу угла нужды чешских граждан, а не помощь Украине. Павел считает, что это является одной из причин неохотного участия других стран, которые видят разногласия даже в стране-инициаторе.

Программа PURL (Priority Ukraine Requirements List) была запущена Чехией в марте 2024 года для закупки боеприпасов в третьих странах для ВСУ, прежде всего у США. Доверие к программе также подорвано вопросами, возникшими у стран-участниц относительно использования части средств Пентагоном. В марте ведомство уведомило Конгресс о планах направить 750 млн долларов, полученных через PURL, на восполнение собственных запасов, писала The Washington Post.