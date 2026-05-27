Госдума отменяет штрафы за "нулевые" декларации и упрощает отчетность

Госдума приняла в первом чтении законопроекты, которые освобождают компании и граждан от штрафов за неподачу "нулевых" деклараций. Сейчас такие нарушения составляют более половины всех случаев задержки отчетности, но они не вредят бюджету. Напротив, государство тратит на оформление этих мелких штрафов больше, чем получает от них. При этом налоговая служба сохраняет право блокировать счета тем, кто полностью игнорирует сдачу отчетов, сообщает "Ъ".

Для деклараций с указанными доходами власти вводят упрощенный порядок. Если предприниматель опоздал со сроками, но подал документы до решения инспекции, процедура пройдет быстрее и без его личного участия. О смягчающих обстоятельствах можно будет заявить сразу при подаче бумаг. Также законодатели отменяют персональные штрафы для руководителей компаний за задержку отчетности.

Новые правила коснутся и сделок с недвижимостью. Граждан перестанут штрафовать за отсутствие деклараций при продаже или дарении жилья, так как налоговики видят все данные через Росреестр и могут сами рассчитать налог. Эксперты считают, что реформа освободит инспекторов от бесполезной работы, а бизнесу позволит проще взаимодействовать с государством.

Ранее налоговая служба начала массово блокировать интеллектуальную собственность должников: теперь в 85% споров под запрет на продажу и передачу попадают товарные знаки, патенты и софт. Ведомство использует систему СКУАД, чтобы бизнес не успел вывести ценные активы до уплаты налогов, что уже принесло бюджету 1,4 трлн рублей.