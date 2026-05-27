Рубио в Ереване подписал соглашения о стратегическом сотрудничестве США и Армении

Армения и США подписали предварительное рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту "Маршрут Трампа" (транзитный коридор из Азербрайджана в Нахичевань через территорию Армении). Также страны подписали устав всеобъемлющего стратегического партнерства.

Подписание прошло в Ереване во время визита в Армению госсекретаря США Марко Рубио. Со стороны Армении документы подписал министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Еще один документ, который подписали Мирзоян и Рубио, - рамочный меморандум об обеспечении добычи, переработки и поставки редкоземельных металлов и критически важных минералов.

"Не будет преувеличением сказать, что стороны перешли на исторически беспрецедентный этап, учитывая постоянные двусторонние процессы развития", - заявил глава МИД Армении.

В прошлом году лидеры Азербайджана, Армении и США подписали в Вашингтоне трехстороннюю декларацию, в которой Баку и Ереван подтвердили планы двигаться в сторону заключения мирного соглашения, главным же пунктом стал "Маршрут Трампа" – согласно соглашениям, США получат контроль над новым международным транспортным коридором на 49 лет. Это позволит Вашингтону закрепиться в регионе и взять под контроль логистику глобальных грузопотоков в стратегически важной точке.