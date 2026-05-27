В Ивдельском лесничестве ликвидировали пожар на 1,5 тысячи гектаров

Огнеборцам удалось ликвидировать крупное возгорание в Ивдельском лесничестве. Об этом губернатору Денису Паслеру доложил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Пожар успел разрастись на 1,5 тыс. га - его тушили с прошлой недели.

В ликвидации пожара было задействовано более 100 человек, 15 единиц спецтехники и два вертолета Ми-8. Сегодня с отдаленных территорий, где действовал пожар, вывезут как людей, так и спецтехнику.

Остановить распространение огня и полностью потушить пожар удалось благодаря опашке его кромки при помощи тяжелой спецтехники, проливке территории при помощи вертолетов, а также применению технологии встречного пала.



Отметим, что в этом году в регионе возникло 88 лесных пожаров, из которых в первые сутки ликвидированы 82, эффективность тушения составила 97,6%. Общая площадь возгораний составила 2,1 тыс. га. С 25 апреля в Свердловской области введен особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора и сухой травы. Также запрещено проведение пожароопасных работ, а туристические группы не могут организовывать стоянки и ночлег вне специально отведенных мест.