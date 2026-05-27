В Севастополе после атаки ВСУ повреждены жилые дома и здание Центрального банка

ВСУ минувшей ночью атаковали Севастополь различными воздушными средствами, в том числе, предварительно, и ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка Севастополя. Горит крыша здания, в соседних домах от взрывной волны повреждены окна и балконы.

Кроме того, на Ластовой площади от ударной волны пострадал 8-этажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы.

В районе улицы Гоголя, по предварительным данным, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых домах от ударной волны повреждены окна.

Помимо этого, сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Фиолент, Севастопольской бухты и бухты Омега. Предварительно, пострадавших нет, написал Развожаев в своем Telegram-канале.