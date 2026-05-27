Роскомнадзор замедляет Telegram

В Перми суд отказал потомкам похороненных на Архиерейском кладбище в иске к мэрии

26 мая Ленинский районный суд Перми отказал в удовлетворении иска потомков погребенных на Архиерейском кладбище Дмитрию Дягилеву и Надежде Меркурьевой к администрации Перми. Информацию об этом опубликовали в группе "Спасем Архиерейское кладбище от нового погрома", передает корреспондент Накануне.RU.

Суд счел, что администрация правомерно отказывается признавать за Архиерейским кладбищем статус кладбища.

"Истцы, представители семейств Дягилевых и Поповых, в сегодняшних пояснениях суду обратили особое внимание на судьбу недавно обнаруженных могилы и останков профессора Александра Генкеля: члены его семьи никак не извещены о находке, и место нахождения эксгумированных останков для них неизвестно. Также истцы указали на то, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин создал некую чиновничье-экспертную комиссию, которой на сегодня фактически переданы изъятые у потомков права по обращению с останками погребённых. Все это является следствием того, что территория официально не признана кладбищем и грубо нарушает федеральный закон "О погребении и похоронном деле", - говорится в сообщении.

Ответчик - представитель администрации Ольга Логинова заявила в суде, что Архиерейское кладбище раз и навсегда ликвидировано 22 апреля 1931 года решением президиума Пермского горсовета народных депутатов. Ликвидация кладбища было вполне законным решением и полностью соответствовала нормам ликвидации кладбищ, которые установил Народный комиссариат внутренних дел РСФСР 24.06.1929. Ответчик настаивает, что нет оснований для изменения этого решения.

Суд вынес решение в пользу администрации. Мотивировочное решение будет объявлено 9 июня.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.05.2026 14:53 Мск Фундамент ограды старинного кладбища нашли в Архиерейском квартале Перми
Ранее 22.04.2026 09:45 Мск "Гулять по кладбищу не будут": в мэрии Перми ответили на тревогу потомков захороненных в Архиерейском квартале
Ранее 16.04.2026 14:57 Мск Группа потомков известных пермяков, погребенных на Архиерейском кладбище, требуют остановить работы на территории

