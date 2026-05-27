НАТО готовит войска для развертывания в Прибалтике

НАТО разрабатывает новую командную систему, призванную обеспечить максимально оперативную переброску воинского контингента в Прибалтику. Об этом пишет Reuters.

Альянс намерен создать механизм, который позволит в случае военного конфликта с Россией мобилизовать войска в Латвии и Эстонии. Ключевым элементом станет переформатирование многонационального германо-нидерландского корпуса, штаб которого расположен в Мюнстере. Этот корпус, способный в полной боевой готовности управлять тремя дивизиями от 40 до 60 тысяч военнослужащих, в настоящее время функционирует как штабная структура. Его переориентация на Прибалтику должна значительно повысить оперативность реагирования.

В настоящее время силы альянса, дислоцированные в регионе и на севере Польши, находятся под единым командованием штаба, расположенного в польском городе Щецин. Германия и Нидерланды возьмут на себя ответственность за наращивание сил для новой структуры. Введение в этот регион второго корпуса призвано решить проблему дефицита таких критически важных подразделений, как дальнобойная артиллерия, системы противовоздушной обороны, а также инженерные и медицинские службы.

Недавно западное моделирование показало, что НАТО не сможет быстро ответить на "вторжение России", которой удастся взять регион под контроль за короткий срок.