Вице-спикер челябинского заксобрания вернётся в Госдуму

Вице-спикер заксобрания Челябинской области, руководитель фракции "Справедливой России" Василий Швецов стал депутатом Госдумы.

Президиум центрального совета партии решил ему передать мандат Яны Лантратовой, ставшей уполномоченным по правам человека в России. Об этом сообщает челябинское областное отделение партии.

Швецов начал свою трудовую деятельность на Челябинском кузнечно-прессовом заводе. Прошел путь от мастера колесного цеха до заместителя генерального директора по персоналу и социальному развитию. В марте 2005 г. избран депутатом Челябинской городской думы. В 2011 г. перешёл в Госдуму. В сентябре 2020 г. Швецов вернулся в Челябинск, был избран депутатом областного заксобрания. В 2025 г. переизбран в областной парламент.