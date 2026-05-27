Две женщины пострадали в результате ракетной атаки по Таганрогу

В Таганроге утром во время отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожили ракету. Пострадали две женщины, одна из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"Сейчас врачи делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в результате падения обломков ракеты загорелись автомобили на улице Циолковского.

По словам главы Таганрога Светланы Камбуловой, последствия атаки еще уточняются, специалисты обследуют повреждения. Сейчас ракетную опасность отменили, движение транспорта в Таганроге осуществляется в штатном режиме.