Картаполов объяснил, что не является центрами принятия решений в Киеве

К "центрам принятия решений" не относятся Верховная Рада и Офис президента Украины в Киеве, об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, депутаты Рады не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары, а Зеленский в Офисе не появляется — "он сидит в бункере".

"В данном случае под центрами принятия решений подразумеваются заглубленные и защищенные пункты управления Вооруженных сил Украины, их родов войск, объединений, возможно, иных силовых структур и в том числе структур госуправления. Но нужно понимать, что они не в центре Киева находятся. Это скрытые, хорошо укрепленные пункты. И наша задача — выявлять их и вскрывать при помощи имеющегося вооружения".