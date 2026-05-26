Небензя заявил, что Россия приложит усилия для наказания виновных в теракте в ЛНР

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реакция западных стран на трагедию в Старобельске продемонстрировала их моральный крах, сообщают РИА Новости.

"Это не просто двойные стандарты. Это моральный крах и полный позор", - заявил Небензя на пресс-конференции, комментируя удар ВСУ по колледжу в Старобельске и реакцию на него со стороны западных стран.

Он также заявил, что Россия приложит все усилия для установления обстоятельств теракта киевского режима в Старобельске и привлечения к ответственности всех причастных к этому преступлению, включая тех, кто отдавал приказы, содействовал нанесению удара, поставлял оружие, обеспечивал политическое прикрытие или пытался скрыть информацию о трагедии.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 65.

25 мая МИД России заявил, что российские военные готовится нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по "центрам принятия решений и командным пунктам" в Киеве. В ведомстве назвали это ответом на удар по колледжу и общежитию в Старобельске.