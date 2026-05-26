Полпред Игорь Щеголев назвал Костромскую область в числе лучших регионов по оказанию помощи участникам СВО

Сегодня состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента в ЦФО , на котором рассматривали вопросы поддержки участников спецоперации и их семей и системы комплексной реабилитации. В заседании под председательством Игоря Щеголева принял участие губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Полпред назвал Костромскую область в числе четырех регионов ЦФО, где наиболее активно и системно организована поддержка участники СВО и их семей.

Так, по требованию губернатора Сергея Ситникова Костромская область стала первым регионом, где была разработана и внедрена комплексная программа поддержки участников спецоперации и членов их семей. Уже в марте 2022 года регион включился в системную работу по оказанию помощи защитникам, тогда как во многих других регионах аналогичные меры начали реализовываться только к началу 2023 года.

В Костромской области сформирован широкий перечень мер социальной поддержки - от социального сопровождения и помощи в трудоустройстве до оказания качественной медицинской и психологической помощи. Также регион стал первым в стране, где по инициативе Сергея Ситникова военнослужащим стали бесплатно предоставлять бесплатный участок земли для строительства жилья.

Кроме того, в Костромской области продолжается реализация регионального аналога президентской программы «Время Героев», это кадровая программа «Герои44». С целью трудоустройства и переобучения ветеранов спецоперации регулярно проводятся ярмарки вакансий на базе фонда «Защитники Отечества». Только в прошлом году при содействии центра занятости трудоустроено более 500 человек. Еще одна составляющая в работе по содействию в трудоустройства - ведущийся на постоянной основе реестр предприятий, которые готовы принять на работу участников СВО с вакансиями с заработной платой выше среднеобластного уровня. На данный момент в реестре уже 224 предприятия. Также участники спецоперации могут пройти дополнительное профессиональное обучение и профессиональную переподготовку.

Одним из первых в стране регион создал медицинскую базу для реабилитации ветеранов, для которой приобретено специализированное оборудование, разработаны восстановительные программы.

15 мая 2026 года Президент России подписал Указ «О единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в СВО, и других категорий лиц». Этот документ предписывает субъектам РФ обеспечить 14 обязательных льгот и гарантий.

В Костромской области действуют более 50 региональных и муниципальных льгот, в том числе все позиции списка, внесенного в президентский указ.