Полпред Игорь Щеголев назвал Костромскую область в числе лучших регионов по оказанию помощи участникам СВО

27 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Армия и ВПК Центральный ФО Костромская область
Фото: adm44.ru

Полпред Игорь Щеголев назвал Костромскую область в числе лучших регионов по оказанию помощи участникам СВО

Сегодня состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента в ЦФО , на котором рассматривали вопросы поддержки участников спецоперации и их семей и системы комплексной реабилитации. В заседании под председательством Игоря Щеголева принял участие губернатор Костромской области Сергей Ситников.

(2025)|Фото: avo.ru

Полпред назвал Костромскую область в числе четырех регионов ЦФО, где наиболее активно и системно организована поддержка участники СВО и их семей.

Так, по требованию губернатора Сергея Ситникова Костромская область стала первым регионом, где была разработана и внедрена комплексная программа поддержки участников спецоперации и членов их семей. Уже в марте 2022 года регион включился в системную работу по оказанию помощи защитникам, тогда как во многих других регионах аналогичные меры начали реализовываться только к началу 2023 года.

(2025)|Фото: adm44.ru

В Костромской области сформирован широкий перечень мер социальной поддержки - от социального сопровождения и помощи в трудоустройстве до оказания качественной медицинской и психологической помощи. Также регион стал первым в стране, где по инициативе Сергея Ситникова военнослужащим стали бесплатно предоставлять бесплатный участок земли для строительства жилья.

Кроме того, в Костромской области продолжается реализация регионального аналога президентской программы «Время Героев», это кадровая программа «Герои44». С целью трудоустройства и переобучения ветеранов спецоперации регулярно проводятся ярмарки вакансий на базе фонда «Защитники Отечества». Только в прошлом году при содействии центра занятости трудоустроено более 500 человек. Еще одна составляющая в работе по содействию в трудоустройства - ведущийся на постоянной основе реестр предприятий, которые готовы принять на работу участников СВО с вакансиями с заработной платой выше среднеобластного уровня. На данный момент в реестре уже 224 предприятия. Также участники спецоперации могут пройти дополнительное профессиональное обучение и профессиональную переподготовку.

(2025)|Фото: adm44.ru

Одним из первых в стране регион создал медицинскую базу для реабилитации ветеранов, для которой приобретено специализированное оборудование, разработаны восстановительные программы.

15 мая 2026 года Президент России подписал Указ «О единых базовых мерах поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в СВО, и других категорий лиц». Этот документ предписывает субъектам РФ обеспечить 14 обязательных льгот и гарантий.

В Костромской области действуют более 50 региональных и муниципальных льгот, в том числе все позиции списка, внесенного в президентский указ.

Теги: сергей ситников, участники сво, реабилитация, меры поддержки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети