Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на рекомендацию МИД РФ для иностранцев покинуть Киев как можно скорее, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя Еврокомиссии Аниту Хиппер.

В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.

"Фактически ЕС сохраняет свое присутствие и деятельность в Киеве", - сказала Хиппер на брифинге, отвечая на вопрос, будет ли Брюссель проводить эвакуацию своих дипломатов.

При этом представитель ЕК добавила, что ЕС намерен увеличить поддержку Украины.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.