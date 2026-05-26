Возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки-подростка в Чайковском в результате падения дерева

Следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки-подростка в Чайковском в результате падения дерева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следствием установлено, что 26 мая 2026 года в городе Чайковском Пермского края на 16-летнюю девочку в результате порывов ветра упало дерево. В результате полученных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте. Следователем производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы. В ходе следствия будут установлены причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что Чайковская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели несовершеннолетней. По предварительной информации несовершеннолетняя, находясь в лесной зоне вблизи городского пляжа, получила травмы, несовместимые с жизнью, в результате падения дерева. На место происшествия выехал Чайковский городской прокурор Алмаз Сакаев.



Прокуратурой осуществляется контроль за ходом процессуальной проверки и принятием окончательного процессуального решения органами предварительного расследования.

Глава муниципалитета Алексей Агафонов сообщил, что была проведена комиссия по ЧС и пожарной безопасности. Пострадавшей девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние стабильное. Угрозы жизни нет.

"С мамой погибшей девочки, с детьми, которые в момент трагедии находились рядом, работают психологи", - сообщил он.

Последствия стихии в виде поваленных деревьев на тротуары и проезжую часть, оборванных проводов (восстановление освещения) устраняются. Работает более 5 единиц техники( тракторы, погрузчики…), задействовано более 15 человек работников Комбината благоустройства, специалисты и техника АБЗ, Амира, Автомех. По восстановлению линий электропередач: ОРЭС-Прикамье, ИП Кузнецова, Россети.

Убрано уже 15 поваленных деревьев. Работы продолжаются. В настоящее время проезд по автомобильным дорогам обеспечен. Продолжаются работы по восстановлению линий электропередач.