В Пермском крае девочка-подросток погибла из-за падения дерева

Сегодня в Чайковском ураган стал причиной трагедии: сильные порывы ветра повалили деревья. Погибла 16-летняя девочка-подросток, еще одна девочка пострадала, сообщил глава муниципалитета Алексей Агафонов в своих соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Пострадавшая госпитализирована.

"Для установления всех обстоятельств происшествия на место выехали все оперативные службы округа, работает оперативный штаб. На месте работают правоохранительные органы. Проводим комиссию по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей. В ряде муниципалитетов из-за неблагоприятных погодных условий зафиксированы повреждения. В Оханске частично сорваны крыши многоквартирных домов. Из-за падения деревьев повреждены линии электропередач в Добрянке, Ильинском и Перми.

"Поручил главам муниципалитетов оперативно провести мероприятия по защите пострадавших домов от возможных осадков, а Фонду капремонта организовать строительно-монтажные работы в ближайшее время", - заявил Махонин.