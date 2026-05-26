До победы в ФКГС Екатеринбургу требуется еще 104 тысячи голосов

Жителей Екатеринбурга просят присоединиться к голосованию за одну из предложенных территорий города, которую можно будет благоустроить в 2027 году. Для получения средств на работы по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни" не хватает еще 104 тыс. голосов. Выбрать территорию необходимо до 12 июня.

Напомним, что в голосовании участвует несколько "кандидатов":

набережная реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского – более 36 тысяч голосов;

бульвар по улице Культуры – более 19,5 тысяч голосов;

Основинский парк – более 19 тысяч голосов.

Все три варианта являются лидерами голосования, однако, горожанам также предлагают выбрать и сквер по улице Никонова за зданием ККТ "Космос". Официальное название – сквер имени Александра Канделя – общественное пространство получило в 2018 году.

За свой вариант уже проголосовало 186 тыс,5 тыс. екатеринбуржцев.

Напомним, что при недоборе голосов город не сможет получить средства на благоустройство в рамках программы.