Обвиняемых в мошенничестве при ремонте военного госпиталя в Перми отправили в колонию

Октябрьский суд Екатеринбурга признал виновными в мошенничестве бывшего начальника филиала Военно-строительной компании Сергея Сухова и директора "Специальных технологий строительства" Павла Кравченко и назначил им наказание в виде пяти лит лишения свободы в колонии общего режима каждому, сообщает "Ъ-Урал".

Как установило следствие, в 2022 году при выполнении государственного оборонного заказа между Минобороны России, ППК "ВСК" и ООО "Специальные технологии строительства" были заключены многомиллионные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту казарм в Свердловской области и исторического здания Пермского гарнизонного военного госпиталя.

С июля по октябрь 2022 года Сухов и Кравченко путем завышения стоимости выполненных работ похитили более 75 млн руб., причинив государству ущерб в особо крупном размере.

В ходе следствия оба фигуранта признали вину. Суд над ними проходил в закрытом режиме.