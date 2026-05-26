В Белоруссии заявили о попытках дронов ВСУ повредить пограничную инфраструктуру

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил о попытках украинских БПЛА повредить элементы пограничной инфраструктуры республики.

"В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами", - приводит слова Вольфовича агентство Белта.

Он также заявил, что попытки пересечения украинскими беспилотниками границы Белоруссии фиксируются практически ежедневно. Только за последнюю неделю их было 116.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил нанести превентивный удар по территории Белоруссии. Он сказал, что сейчас его режим "превентивно работает" против России, нанося удары дронами. То же самое будет, если ему покажется, что угрожает и Белоруссия. Также Зеленский заявил об угрозе "нападения" со стороны Белоруссии. После этого СБУ объявила об усилении "проверок" на границе с республикой.