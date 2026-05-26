Госдума ограничила сроки споров о приватизации десятью годами

Госдума приняла закон, который вводит десятилетний лимит на оспаривание итогов приватизации. Теперь срок исковой давности отсчитывают строго с момента передачи имущества новому владельцу. Законодатели дополнили Гражданский кодекс важным условием: даже если нарушение обнаружили поздно, подать иск по истечении десяти лет с даты сделки уже невозможно. Это решение не коснется только тех дел, по которым суды уже вынесли финальные вердикты, пишет РГ.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что такие гарантии необходимы честному бизнесу и промышленным предприятиям. Собственникам важно уверенно планировать развитие заводов, в которые они годами инвестировали средства, несмотря на возможные ошибки в старых процедурах. Новые правила создают правовую определенность для инвесторов и общества, защищая тех, кто добросовестно платит налоги и развивает производство.

При этом закон сохраняет механизмы борьбы с преступностью. Десятилетний срок не действует при изъятии активов по антикоррупционным и антиэкстремистским искам. Также ограничение не затрагивает передачу религиозным организациям их профильного имущества. Таким образом, государство защищает права добросовестных приобретателей, но оставляет возможность наказывать за незаконное обогащение и возвращать церковные объекты.

Ранее Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным поддержал законопроект о сроках давности для приватизационных сделок, отметив, что такие временные границы необходимы во всех сферах, кроме преступлений против человечности.