ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке

Wildberries (группа RWB) и ВТБ заключат соглашение о стратегическом партнерстве. В его рамках банк с госучастием приобретет 5% доли в WB Банке с потенциальной возможностью увеличения участия, а WB Банк "получает доступ к инфраструктуре ВТБ – розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов".

"Малому и среднему бизнесу, работающему с WB Банком, станут доступны корпоративные продукты ВТБ", - говорится в сообщении Wildberries.

Сумма сделки не раскрывается.

В марте в СМИ появились слухи о возможном "объединении" WB с финансовой группой ВТБ. Но в Wildberries тогда опровергали информацию: "Компания РВБ призывает журналистов и администраторов Telegram-каналов не верить вбросам и слухам и опровергает информацию о якобы объединении с ВТБ".

Рыночная капитализация ВТБ сейчас составляет порядка 450 млрд руб., у WB – примерно на 100 млрд руб. больше. Крупнейшим акционером группы ВТБ является Росимущество (почти 61% акционерного капитала).