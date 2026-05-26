В Екатеринбурге на последний звонок к преданным болельщикам пришли хоккеисты "Автомобилиста"

Хоккеисты "Автомобилиста" – нападающие Дмитрий Исаев и Лавр Гашилов – встретились с выпускниками екатеринбургской гимназии № 212. Игроки приняли участие в торжественной церемонии Последнего звонка, поздравили ребят с окончанием учёбы, а также вручили подарки от клуба. Среди выпускников гимназии оказалось много хоккейных болельщиков, причём некоторые из них посещают не только домашние, но и выездные матчи МХК "Авто" и ХК "Автомобилист".

"В первую очередь хотим вас поздравить с первым шагом во взрослую жизнь, – обратился к выпускникам Дмитрий Исаев. – Год назад ещё мы стояли на вашем месте. Сегодня – вы. Первое, что хотим пожелать – дальнейших успехов в вашей карьере, на вашем пути, и чтобы у вас всегда всё получалось".

"Во время моего выпускного была интересная программа, мы попрощались со всеми учителями, со всеми одноклассниками и пошли во взрослую жизнь. Во время торжественной части мы с моим классом пели песню "Выпускной" Басты, я это очень хорошо запомнил. А сразу после выпускного бала мы пошли тренироваться", – отметил Лавр Гашилов.

Отметим, что в этом сезоне Дмитрий Исаев и Лавр Гашилов сыграли за все три команды системы екатеринбургского хоккейного клуба - ХК "Автомобилист", МХК "Авто" и "Горняк-УГМК". Вместе с "Авто" они стали бронзовыми призёрами чемпионата МХЛ.

Частное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 212" успешно работает с 2008 года. В образовательной программе гимназии заложены несколько профильных направлений, которые развивают способности учащихся и помогают профориентации детей, выбору университета и профессиональной деятельности: иностранные языки, математика, экономика, право, биология. Эти направления настраивают учащихся на самые передовые отрасли: международные отношения, правоведение, высокие технологии, включая информационные и биотехнологии.

Гимназия № 212 активно сотрудничает с ведущими университетами страны и с научно-исследовательскими организациями. Так, внедряя углублённую подготовку по математике, гимназия является площадкой Института системно-деятельностной педагогики Л.Г. Петерсон, (Москва). Партнёрские отношения выстроены с МГИМО, университетом Иннополис, Высшей школой экономики, Уральским федеральным университетом. Гимназия работает как региональная площадка всероссийских олимпиад "Изумруд", "Наше наследие", "Высшая проба", "Миссия выполнима", Innopolis Open.

В новом учебном году в квартале Екатеринбург-Сити на ул. Октябрьской революции откроется новое пятиэтажное здание гимназии № 212 на 280 учащихся. Сегодня образовательное учреждение проводит дополнительный прием учащихся в 1-10 классы.