В Екатеринбурге на последний звонок к преданным болельщикам пришли хоккеисты "Автомобилиста"

26 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: гимназия № 212

В Екатеринбурге на последний звонок к преданным болельщикам пришли хоккеисты "Автомобилиста"

Хоккеисты "Автомобилиста" – нападающие Дмитрий Исаев и Лавр Гашилов – встретились с выпускниками екатеринбургской гимназии № 212. Игроки приняли участие в торжественной церемонии Последнего звонка, поздравили ребят с окончанием учёбы, а также вручили подарки от клуба. Среди выпускников гимназии оказалось много хоккейных болельщиков, причём некоторые из них посещают не только домашние, но и выездные матчи МХК "Авто" и ХК "Автомобилист".

Хоккеисты "Автомобилиста" Дмитрий Исаев и Лавр Гашилов на выпускном екатеринбургской гимназии № 212(2026)|Фото: гимназия № 212

"В первую очередь хотим вас поздравить с первым шагом во взрослую жизнь, – обратился к выпускникам Дмитрий Исаев. – Год назад ещё мы стояли на вашем месте. Сегодня – вы. Первое, что хотим пожелать – дальнейших успехов в вашей карьере, на вашем пути, и чтобы у вас всегда всё получалось".

"Во время моего выпускного была интересная программа, мы попрощались со всеми учителями, со всеми одноклассниками и пошли во взрослую жизнь. Во время торжественной части мы с моим классом пели песню "Выпускной" Басты, я это очень хорошо запомнил. А сразу после выпускного бала мы пошли тренироваться", – отметил Лавр Гашилов.

Выпускной екатеринбургской гимназии № 212(2026)|Фото: гимназия № 212

Отметим, что в этом сезоне Дмитрий Исаев и Лавр Гашилов сыграли за все три команды системы екатеринбургского хоккейного клуба - ХК "Автомобилист", МХК "Авто" и "Горняк-УГМК". Вместе с "Авто" они стали бронзовыми призёрами чемпионата МХЛ.

Хоккеисты "Автомобилиста" Дмитрий Исаев и Лавр Гашилов на выпускном екатеринбургской гимназии № 212(2026)|Фото: гимназия № 212

Частное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 212" успешно работает с 2008 года. В образовательной программе гимназии заложены несколько профильных направлений, которые развивают способности учащихся и помогают профориентации детей, выбору университета и профессиональной деятельности: иностранные языки, математика, экономика, право, биология. Эти направления настраивают учащихся на самые передовые отрасли: международные отношения, правоведение, высокие технологии, включая информационные и биотехнологии.

Выпускной екатеринбургской гимназии № 212(2026)|Фото: гимназия № 212

Гимназия № 212 активно сотрудничает с ведущими университетами страны и с научно-исследовательскими организациями. Так, внедряя углублённую подготовку по математике, гимназия является площадкой Института системно-деятельностной педагогики Л.Г. Петерсон, (Москва). Партнёрские отношения выстроены с МГИМО, университетом Иннополис, Высшей школой экономики, Уральским федеральным университетом. Гимназия работает как региональная площадка всероссийских олимпиад "Изумруд", "Наше наследие", "Высшая проба", "Миссия выполнима", Innopolis Open.

В новом учебном году в квартале Екатеринбург-Сити на ул. Октябрьской революции откроется новое пятиэтажное здание гимназии № 212 на 280 учащихся. Сегодня образовательное учреждение проводит дополнительный прием учащихся в 1-10 классы.

Теги: Екатеринбург, Автомобилист, гимназия, выпускной, хоккеист


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети