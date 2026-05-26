Матвиенко снова критикует "Северсталь": поручила разобраться с сокращением налоговых отчислений

Противостояние спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и компании "Северсталь" продолжается. По словам сенатора от Вологодской области Романа Маслова, председатель верхней палаты российского парламента поручила "разобраться в сложившейся ситуации по налоговым отчислениям от ПАО "Северсталь» и предоставить предложения по решению вопроса".

По словам Маслова, в последний год наблюдается значительное снижение отчислений по налогу на прибыль градообразующих предприятий, в том числе "Северстали". Это сказывается на выполнении социальных обязательств.

В "Северстали" на заявление сенатора ответили, что предприятия черной металлургии находятся в глубоком кризисе, из-за чего снижаются и налоговые поступления, передает РБК.

Ранее Матвиенко обвинила "Северсталь" в офшоризации и уходе от уплаты налогов по месту получения основной выручки. В компании ответили, что не занимаются таким.