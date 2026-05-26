Образование Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

Спикер Городской Думы Игорь Седов и городские депутаты поздравили астраханских выпускников с праздником последнего звонка

Сегодня в школах Астрахани прошли торжественные линейки в честь последнего звонка. Нарядные выпускники, море воздушных шаров, звучал школьный вальс и пожелания удачи на экзаменах.

Председатель Городской Думы Игорь Седов посетил торжественную линейку в школе № 64. Он обратился к выпускникам: «Прощание со школой — это торжественный и немного грустный момент. Хочу выразить слова искренней благодарности педагогам, которые оставили в каждом из своих учеников частичку своей души. Родителям, которые вместе с вами радовались большим и маленьким успехам. Впереди вас ждут экзамены. Я убеждён, что вы с честью их выдержите. Ваш талант, энергия, инициатива, активная жизненная позиция нужны нашему городу и стране. Впереди у вас новый этап. Пусть каждый получит ту профессию, о которой мечтает. В добрый путь!»

В этот торжественный день председатель комитета Городской Думы по городскому хозяйству и благоустройству Виктор Репин пришёл на праздничную линейку в школу № 1. Он поздравил выпускников с последним звонком, а также обратился со словами благодарности к их родителям и к преподавательскому составу школы.

Председатель комитета Городской Думы по социальной политике, спорту, туризму и молодёжной политике Максим Карташов поздравил с окончанием учебы выпускников школы № 37: «Желаю уверенности в своих силах, вдохновения и настойчивости на пути к мечтам! Пусть те знания, которые вы получили в школе, помогут вам достичь высоких целей!»

Депутат Андрей Нестеров сегодня поддержал выпускников школы № 26 и отдельно поблагодарил педагогов, вручив им благодарственные письма от Городской Думы за их бесценный труд по воспитанию юных астраханцев.

Александр Латунов, депутат по округу № 8, посетил школу № 40, он сказал выпускникам: «Желаю успешно сдать предстоящие экзамены, стать достойными гражданами нашего города и страны. Оставайтесь целеустремлёнными, настойчивыми и добивайтесь самых высоких результатов».

Впереди у всех выпускников пора экзаменов, но в день последнего звонка предстоящие испытания уходят на второй план. Сегодня они испытывают радость от наступившей взрослой жизни и лёгкую грусть о том, что уже навсегда в прошлом: первый класс, первый звонок, первый учитель, первая пятёрка и та особая атмосфера, которая присуща только родной школе. Память о ней останется у каждого на всю жизнь.

По традиции старшеклассники закружились в вальсе — красивые, юные и воздушные. И вот настал самый волнующий момент – на весь школьный двор заливисто зазвучал последний звонок.

