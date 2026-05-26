На бывшего вице-губернатора Чемезова заведено новое уголовное дело

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов снова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как подтвердили в пресс-службе Верх-Исетского районного суда, речь идет о новом уголовном деле в отношении бывшего чиновника.

Информацию подтвердил и его адвокат Николай Бердников. Как передает его слова РБК, Чемезов стал фигурантом дела, возбужденного в отношении его бывшей супруги Ирины. Ранее мы писали, что ее обвиняют в хищении почти 15 млн рублей.

Напомним, руководитель свердловского отделения "Союза женщин России" проходит обвиняемой по делу о мошенничестве, которое связано с пляжем Tava на берегу озера Таватуй, созданным ее компанией "Новый мир" с помощью грантов областного департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. В сентябре Чемезову отправили под домашний арест, а в декабре меру пресечения продлили до 17 июня 2026 года.

Уголовное дело насчитывает 14 томов. Кроме этого, бывшие супруги выступали ответчиками по делу о национализации АО "Облкоммунэнерго". Стоит отметить, что вину Чемезова не признает, называя себя "заложницей уголовного дела ее мужа".

Напомним, что сам Чемезов сейчас также находится под домашним арестом.