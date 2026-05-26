Клиентам ВТБ теперь доступна «Семейная копилка»

26 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Клиентам ВТБ теперь доступна «Семейная копилка»

Теперь клиенты ВТБ могут открыть «Семейную копилку» – совместный счет для накоплений с повышенной процентной ставкой в Семейном банке. Новый продукт позволит прозрачно копить на совместные покупки и упростит управление семейным бюджетом.

По результатам недавнего опроса ВТБ, 43% респондентов рассматривают совместные накопления как возможность реализовать семейную мечту, при этом 15% россиян не хватает для совместных накоплений удобного финансового инструмента. Поддерживая стремление клиентов совместно копить на важные цели, ВТБ запустил семейный накопительный счет.

Клиент Семейного банка может открыть его и пригласить участников группы «Близкие». Один клиент может открыть до 10 счетов, а пользователями одного счета может стать до 6 участников семейной группы, включая владельца.

«Семейную копилку» можно открыть в ВТБ Онлайн или отделениях банка. Минимальная сумма для открытия – любая, повышенный процент начисляется на остаток от 1 тыс. рублей. Базовая ставка по счету составляет 4%, при этом ее можно увеличить до 9%, если владелец пригласит копить других участников семейной группы.

«Клиентам, которые хотят совместно накопить на крупные покупки, часто не хватает инструмента для этого. Копить отдельно не всегда удобно, поэтому мы запустили «Семейную копилку», с помощью которой вся семья сможет внести свой вклад в общее дело. Процесс накопления на мечту превращается в интересное семейное приключение», - отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

В прошлом году ВТБ запустил семейный счет для совместных трат, который позволил участникам Семейного банка совместно пополнять и расходовать средства. На сегодняшний день около 100 тыс. клиентов уже воспользовались счетом, а средний остаток средств на этом инструменте составил 20 тыс. рублей.

В апреле ВТБ полностью обновил мобильное приложение с акцентом на удобство и выгоду для клиентов. Изменения отражают новую концепцию розничного бизнеса: чем больше клиент взаимодействует с банком, тем больше финансовых и нефинансовых преференций он сможет получить для себя и своей семьи. 

Теги: втб, семейная копилка, клиенты,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети