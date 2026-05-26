Медведев предрек Зеленскому встречу с призраком деда-фронтовика

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко осудил Владимира Зеленского. Поводом для гнева стало решение Киева перевезти на Украину останки Андрея Мельника - одного из руководителей "Организации украинских националистов"*. Свое мнение политик опубликовал в социальной сети "Макс".

Медведев искренне удивился поступку украинского руководства. Он напомнил, что деды нынешних властей Украины сражались против фашизма. Теперь же их внуки преклоняются перед памятью нацистских коллаборационистов. По мнению российского политика, такое поведение киевских властей выходит за любые рамки адекватности.

В своем посте Медведев назвал Зеленского уродом и задал ему прямой вопрос. Он поинтересовался, не боится ли украинский президент ночного визита собственного деда.

"Эй, урод в зеленом, не страшно, что твой дед ночью придет за тобой и задушит костлявой рукой?" - написал Медведев.

* - признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в социальной сети "Макс" иронично поздравил западные страны с успешным испытанием новейшего ракетного комплекса "Сармат", отметив, что теперь они "стали ближе" к России.