Угрозы нанести удар по Киеву Запад не пугают, считает Подоляка

Призыв МИД РФ к иностранным дипломатам покинуть Киев в связи с планами нанести удары по объектам ВПК в Киеве не слишком обеспокоил США и Европу, считает блогер Юрий Подоляка.

Читайте также: Кремль слышал заявления ЕС после предупреждения об ударах по Киеву

Он обратил внимание на реакцию госсекретаря США Марко Рубио, которому позвонил глава МИД РФ Сергей Лавров и предупредил, что Киев может быть небезопасен из-за планируемых ударов. Рубио сказал, что Киев является опасным местом уже несколько лет, а реальная угроза состоит в том, что есть риск серьезной эскалации. США готовы быть посредником в переговорах, но пока такой возможности нет. Что касается ударов, то удивляться им в военных конфликтах не стоит.

Подоляка уверен, что Запад проигнорирует ситуацию, которую не считает для себя проблемной.

"Ну, подумаешь, сотрут часть Киева в порошок. Так им этого и надо. Это сделает украинцев злее, и они еще сильнее будут воевать за западные интерес", - описывает он расчет Запада.

А вот возможное усиление России – это реальная проблема для Запада, поэтому сдавать позиции даже под угрозой уничтожения части Украины там не собираются, заключил блогер.