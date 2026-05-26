Задержан подозреваемый в убийстве жителя Когалыма, совершенном 35 лет назад

Задержан подозреваемый в убийстве жителя Когалыма, совершенном 35 лет назад .

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, задержанный - 64-летний житель Самарской области.

Преступление было совершено в апреле 1991 года. Тело сторожа с огнестрельным ранением головы было обнаружено в помещении нефтегазодобывающего предприятия. Кроме этого, из организации был похищен персональный компьютер, стоимость которого на тот момент составляла более 70 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 102 УК РСФСР, однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось. В январе 2026 года следователи-криминалисты регионального управления с участием сотрудников Главного управления криминалистики СК России изучили материалы уголовного дела и имеющиеся вещественные доказательства.

На стеклах оконной рамы, которую преступник снял, чтобы проникнуть в помещение, были обнаружены следы пальцев рук. По результатам проведенного дактилоскопического исследования следы были идентифицированы как принадлежащие жителю Самарской области, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности, в том числе за кражу компьютерной техники.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками ГУУР МВД России и УМВД России по ХМАО-Югре. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательств.