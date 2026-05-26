Госдума приняла закон об аресте имущества правонарушителей-релокантов

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект об аресте имущества граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом.

Проект был внесен госсоветом Татарстана в 2024 году, напоминает ТАСС.

Как сообщала пресс-служба Госдумы, предлагается распространить норму ч. 3 ст. 1.8 КоАП РФ о том, что лицо, совершившее административное правонарушение за пределами России, подлежит административной ответственности в соответствии с КоАП РФ, если правонарушения были направлены против интересов РФ еще на целый ряд административных составов. Речь идет о правонарушениях по таким статьям, как злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, дискредитация ВС РФ, призывы к санкциям и др.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, люди, которые, находясь за рубежом, призывают к терроризму и экстремизму, оправдывают нацизм, допускают оскорбления в адрес российских военнослужащих, должны нести ответственность в соответствии с законами РФ.

В соответствии с проектируемыми нормами в качестве обеспечительной меры будет допускаться арест имущества таких релокантов. "Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России", — отметил Володин.