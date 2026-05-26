В Надыме местный житель обвиняется в финансировании терроризма

Следственными органами Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Надыма, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СКР по ЯНАО. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 годы обвиняемый переводил денежные средства на счета организации, деятельность которой решением суда признана террористической и запрещена на территории России. Благодаря совместным действиям оперативных сотрудников РУФСБ России по Тюменской области и бойцов СОБР Управления Росгвардии по ЯНАО фигурант был задержан.

По ходатайству следователя суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.

Следственное управление напоминает, что финансирование терроризма является тяжким преступлением против общественной безопасности, и виновные лица подлежат уголовной ответственности.