К благоустройству улицы Вайнера в Екатеринбурге приступят на следующей неделе

Специалисты приступят к работам по благоустройству улицы Вайнера в центре Екатеринбурга уже на следующей неделе. Об этом сообщает департамент строительства городской администрации.

Планируется привести в порядок "уральский Арбат" от проспекта Ленина до улицы Малышева, а также примыкания с переулком Театральный и улицей Попова. Строители обновят покрытие, уложат светодиодную брусчатку, установят малые архитектурные формы и около 50 светодиодных комплексов, проведут системы видеонаблюдения и оповещения, а также обновят зеленые насаждения.

Только в вазонах планируется высадить более тысячи растений, среди которых: яблоня сибирская, спирея серая, гортензия метельчатая, котовник Фассена, тысячелистник обыкновенный и сосна горная. Планируется, что общая площадь цветников составит более 350 кв.м. Помимо этого, будет обновлена система водоотведения.

Благоустройство Вайнера затронет и примыкающую улицу Попова, где заменят асфальтобетонное покрытие на бетонную плитку, а на участке обустроят газон. Рабочие также благоустроят участок переулка Театрального, от улицы Вайнера до переулка Банковского, – его подсветят навесными гирляндами, общей протяженностью почти 400 метров.

Напомним, что медиаэкран на Вайнера возвращать не собираются. Где его установят, тоже пока неизвестно, однако у активистов есть несколько предложений.