Молодежи в храмах и мечетях стало больше — муфтий ЛНР

В храмах и мечетях становится все больше молодежи. Об этом заявил муфтий ЛНР Эльдар Гамбаров на пленарном заседании ежегодного межконфессионального форума "Религия и мир". Организаторами форума выступили администрация главы ЛНР и Минобрнауки региона.

По его наблюдениям, много молодых мужчин. Если раньше в храмах были в основном пожилые женщины, то сейчас положение меняется. Верующих становится больше. И они должны вместе работать над укреплением единства в стране.

По данным опроса ВЦИОМ 2025 года, в России действительно стало больше верующей молодежи. Так, доля молодых людей, которые считают себя православными, за последние годы выросла практически в два раза — с 25% до 45%. Главной причиной является поиск смысла и идентичности в нестабильном мире. Цифры свидетельствуют о возросшем влиянии религии.