Роскомнадзор заявил, что не собирает IP-адреса абонентов

Роскомнадзор попытался объяснить, за что именно с начала 2026 года 85 российских операторов связи получили штрафы. СМИ сегодня сообщали, что операторов оштрафовали за непредоставление данных об IP-адресах абонентов.

В ведомстве заявили, что не занимаются сбором IP-адресов пользователей, операторы, якобы, не передают РКН эти сведения.

"В связи с появившимися в СМИ недостоверными публикациями информируем, что сбор IP-адресов пользователей операторов связи ведомством не ведется. В соответствии с приказом Роскомнадзора № 51 от 28 февраля 2025 г. операторы связи предоставляют данные об IP-адресах, которые оператор связи назначает используемому им и его пользователями на сети оборудованию. Данные о принадлежности конкретному пользователю этого оборудования или IP-адресов, то есть данные о пользователях, в ведомство не передаются", - цитирует представителя Роскомнадзора РБК.