Бивол против Айферта: боксеры защитят титулы в Екатеринбурге

26 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Спорт Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Бивол против Айферта: боксеры защитят титулы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 30 мая пройдет боксерское шоу мирового масштаба от Русской медной компании. Главным событием станет бой Дмитрия Бивола и обязательного претендента Михаэля Айферта. Боксеры разыграют титулы WBA и IBF. На пресс-конференции перед турниром спортсмены рассказали о своих ожиданиях от встречи.

Дмитрий Бивол прославился на весь мир в 2022 году, когда одолел Сауля Канело Альвареса. В начале 2025 года он победил Артура Бетербиева и собрал все основные пояса: WBA, WBO, IBF и IBO. Его соперник Михаэль Айферт представляет Германию, но имеет русские корни. Он получил право на этот бой после победы над Жаном Паскалем в Канаде.

Афиша, посвящённая бою Дмитрия Бивола против Михаэль Айферта в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Кроме главного поединка, зрители увидят еще несколько титульных встреч. Бойцы Русской медной компании сразятся за пояса WBA Gold. Всеволод Шумков выйдет против американца Кристиана Оливо, Никита Зонь встретится с аргентинцем Гонсало Гарсией, а Вадим Туков проверит силы в бою с Себастьяном Папечи. Еще один важный поединок проведут Мухаммад Шехов и Эрни Бетанкур – победитель этой пары сможет претендовать на бой с легендарным Наоей Иноуэ.

"Будем показывать красивый бокс: порхать, как бабочка, жалить, как пчела, и получать от этого удовольствие", – улыбнулся Шехов.

Пресс-конференция, посвящённая бою Дмитрия Бивола против Михаэль Айферта в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

На встрече с журналистами Бивол объяснил, что такое "контролируемая агрессия". Для него это умение боксера управлять эмоциями с помощью разума. Дмитрий рассказал, что часто пересматривает свои старые бои. Он ищет там не удачные моменты, а ошибки, чтобы стать еще сильнее. Также чемпион похвалил Екатеринбург за отличные спортивные залы, масштаб которых его поразил.

Пресс-конференция, посвящённая бою Дмитрия Бивола против Михаэль Айферта в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Пресс-конференция, посвящённая бою Дмитрия Бивола против Михаэль Айферта в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Михаэль Айферт признался, что долго ждал этого шанса. В детстве он следил за карьерой Сергея Ковалева и даже спарринговал с ним в Узбекистане. Айферт понимает, что Бивол – очень сильный соперник, но верит в свою победу. Кстати, у Михаэля есть родные, которые живут в Нижнем Тагиле. Они его поддерживают и напоминают, что в боксе возможен любой результат.

Организаторы подготовили для болельщиков и Дмитрия Бивола сюрприз. Спортсмен традиционно выходит на ринг под песню "Группа крови", и в этот раз группа "Кино" выступит перед его боем вживую. Глава промоушена Герман Титов также сообщил, что турнир посетит президент WBA Хильберто Мендоса.

"В Екатеринбург приедет президент WBA Хильберто Мендоса, на днях будет здесь. Это говорит о масштабе турнира. Мы давно его звали, и время наступило. Его приезд показывает, что Россия безопасна, сюда можно ехать. Думаю, это большой шаг", – объявил генеральный директор боксерского промоушена RCC Герман Титов.

Победители боев получат не только пояса, но и возможность двигаться дальше к вершинам мировых рейтингов.

Пояс IBF (Международной боксерской федерации), представленный на пресс-конференции, посвящённой бою Дмитрия Бивола против Михаэль Айферта в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Теги: рмк, бокс, поединок


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети