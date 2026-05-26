Бивол против Айферта: боксеры защитят титулы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 30 мая пройдет боксерское шоу мирового масштаба от Русской медной компании. Главным событием станет бой Дмитрия Бивола и обязательного претендента Михаэля Айферта. Боксеры разыграют титулы WBA и IBF. На пресс-конференции перед турниром спортсмены рассказали о своих ожиданиях от встречи.

Дмитрий Бивол прославился на весь мир в 2022 году, когда одолел Сауля Канело Альвареса. В начале 2025 года он победил Артура Бетербиева и собрал все основные пояса: WBA, WBO, IBF и IBO. Его соперник Михаэль Айферт представляет Германию, но имеет русские корни. Он получил право на этот бой после победы над Жаном Паскалем в Канаде.

Кроме главного поединка, зрители увидят еще несколько титульных встреч. Бойцы Русской медной компании сразятся за пояса WBA Gold. Всеволод Шумков выйдет против американца Кристиана Оливо, Никита Зонь встретится с аргентинцем Гонсало Гарсией, а Вадим Туков проверит силы в бою с Себастьяном Папечи. Еще один важный поединок проведут Мухаммад Шехов и Эрни Бетанкур – победитель этой пары сможет претендовать на бой с легендарным Наоей Иноуэ.

"Будем показывать красивый бокс: порхать, как бабочка, жалить, как пчела, и получать от этого удовольствие", – улыбнулся Шехов.

На встрече с журналистами Бивол объяснил, что такое "контролируемая агрессия". Для него это умение боксера управлять эмоциями с помощью разума. Дмитрий рассказал, что часто пересматривает свои старые бои. Он ищет там не удачные моменты, а ошибки, чтобы стать еще сильнее. Также чемпион похвалил Екатеринбург за отличные спортивные залы, масштаб которых его поразил.

Михаэль Айферт признался, что долго ждал этого шанса. В детстве он следил за карьерой Сергея Ковалева и даже спарринговал с ним в Узбекистане. Айферт понимает, что Бивол – очень сильный соперник, но верит в свою победу. Кстати, у Михаэля есть родные, которые живут в Нижнем Тагиле. Они его поддерживают и напоминают, что в боксе возможен любой результат.

Организаторы подготовили для болельщиков и Дмитрия Бивола сюрприз. Спортсмен традиционно выходит на ринг под песню "Группа крови", и в этот раз группа "Кино" выступит перед его боем вживую. Глава промоушена Герман Титов также сообщил, что турнир посетит президент WBA Хильберто Мендоса.

"В Екатеринбург приедет президент WBA Хильберто Мендоса, на днях будет здесь. Это говорит о масштабе турнира. Мы давно его звали, и время наступило. Его приезд показывает, что Россия безопасна, сюда можно ехать. Думаю, это большой шаг", – объявил генеральный директор боксерского промоушена RCC Герман Титов.

Победители боев получат не только пояса, но и возможность двигаться дальше к вершинам мировых рейтингов.