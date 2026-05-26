СМИ: В УГГУ вскрылась схема со взятками педагогам. Выпускники могут потерять дипломы

В Уральский государственный горный университет нагрянули правоохранительные органы. Речь может идти о преступной схеме, благодаря которой студенты могли закрывать свои долги за взятки.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник, предварительно, взяткодателей среди студентов насчитывается более 150 человек. Те, что еще учатся, могут быть отчислены, у тех же, кто выпустился, отзовут диплом об окончании высшего учебного заведения и сообщат об этом работодателю.

Руководство УГГУ оказывает содействие правоохранителям. Проверка не вносит коррективы в учебный процесс.