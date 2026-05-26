Задержанного в Чехии митрополита Илариона освободили

Митрополита Илариона и его оператора, ранее задержанных в Чехии, освободили. Об этом сообщается в Telegram-канале священнослужителя.

Обвинения им не предъявили, их отпустили без каких-либо ограничений.

При этом экспертиза подтвердила, что обнаруженное в автомобиле вещество относится к запрещенным. Чешская сторона продолжает расследование.

Бывший глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион был задержан накануне. Сообщалось, что местные правоохранительные органы нашли у него в машине вещества, похожие на запрещенные. Сегодня временный поверенный в делах Чехии в РФ был вызван в МИД России, ему вручили ноту протеста. Российская сторона потребовала немедленно освободить митрополита.