Кремль слышал заявления ЕС после предупреждения об ударах по Киеву

Кремль слышал официальные заявления из Евросоюза после предупреждения России об ударах по военным объектам в Киеве.

"Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, представителя Евросоюза в Киеве", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что информацией о реакции Вашингтона на предупреждение Москвы Кремль пока не располагает, передает РИА Новости.

25 мая МИД России заявил, что российские военные готовится нанести удары по местам производства и программирования беспилотников ВСУ, а также по "центрам принятия решений и командным пунктам" в Киеве. В ведомстве назвали это ответом на удар по колледжу и общежитию в Старобельске.