Игорь Седов провел личный прием граждан

"Провёл очередной приём граждан в штабе общественной поддержки", - сообщил на своих страницах в соцсетях председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.

Он считает, что такие встречи — важная часть работы депутата.

"Люди приходят с разными вопросами: от проблем в жилищно-коммунальной сфере до благоустройства дворов и социальной поддержки", - сообщил Игорь Седов.

Так, на прошедшем приёме обратилась жительница Советского района города Астрахани. Её вопрос касается проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома.

"Проблема, к сожалению, не новая: протечки, сырость, необходимость срочного вмешательства. Женщина рассказала, что жильцы уже не раз поднимали этот вопрос, но подвижек пока нет.

Взял обращение на личный контроль. Поручил профильным специалистам разобраться в ситуации, запросить документы о сроках и планах по ремонту. Будем держать связь с управляющей компанией и фондом капитального ремонта, чтобы найти решение и ускорить процесс", - подчеркнул Игорь Седов.