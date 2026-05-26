Миграционная политика не может сводиться к увеличению пошлин - депутат Филатова

Для наведения порядка в миграционной сфере недостаточно просто ужесточать требования. Об этом пишет депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова, комментируя законопроект о повышении госпошлин для иностранцев в 5-15 раз.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале мая. Так, госпошлина за прием в российское гражданство увеличивается почти в 12 раз — с 4,2 тыс. руб. до 50 тыс. руб. От 5 до 15 раз подорожают выдача вида на жительство, на временное проживание, на привлечение на работу мигрантов. Власти объясняют необходимость этого возросшими расходами на проверки и пр. Комитет Госдумы по бюджету и налогам уже поддержал законопроект. Вскоре он должен быть принят Госдумой.

Но миграционная политика не может сводиться только к сбору пошлин и оформлению документов или их ужесточению, подчеркивает депутат. Главные вопросы: зачем, в каком количестве и для каких задач привлекаются мигранты - остаются без ответа. Если экономика десятилетиями держится на дешевой рабочей силе вместо роста производительности труда и достойных зарплат для собственных граждан, то проблема точно не в размере госпошлин.

Проблему мигрантов и формирования ими этнических анклавов признают все. В то же время власти утверждают, что без мигрантов будто бы не обойтись. Многие эксперты отмечают, что проблема в экономической заинтересованности в теневом труде.