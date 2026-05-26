Игорь Мартынов поздравил камызякских выпускников с праздником последнего звонка

Торжественные линейки, посвященные празднику последнего звонка, проходят сегодя во всех учебных учреждениях страны.

Выпускников Камызякской СОШ №4 поздравили Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов и глава района Михаил Черкасов.

В своем поздравительном слове спикер Игорь Мартынов поздравил педагогов, ребят и родителей с окончанием учебного года.

«Мы верим в вас - молодых, энергичных, талантливых, инициативных. Мечтайте, ставьте высокие цели, настойчиво идите вперед, радуйте нас своими достижениями. Пусть рядом с новыми планами в вашем сердце всегда остается благодарность тем, кто был с вами рядом, учил и поддерживал, – педагогам, родителям, наставникам. Желаю вам успешной сдачи экзаменов, крепкого здоровья и осуществления намеченных целей. В добрый путь!»- подчеркнул председатель Думы Астраханской области.

Особые слова благодарности на линейке прозвучали в адрес педагогов и родителей, которые на протяжении школьных лет были надёжной опорой для ребят. По словам директора учебного заведения Ирины Кавиной, особое внимание в школе уделяется военно-патриотическому воспитанию детей и подростков. Учащиеся Камызякской средней школы №4 принимают активное участие в мероприятиях различного уровня, вступают в ряды Движения Первых и Юнармии, становятся победителями и призерами муниципального этапа конкурса знаменных групп. На базе учреждения также действуют четыре кадетских класса, более тысячи школьников задействованы в работе школьной «Точки роста».

С творческими номерами выступили ученики младших и старших классов. Пожелания удачи на экзаменах выпускники получили и от первоклассников. Школьный вальс, запущенные в небо шары и последний звонок стали финальным аккордом торжественного мероприятия.