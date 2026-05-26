Новым бизнес-омбудсменом в России станет Александр Шохин

Александр Шохин станет новым бизнес-омбудсменом, при этом сохранит свой пост главы Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сегодня Шохин встретился с Владимиром Путиным и обсудил ситуацию с должностью уполномоченного по правам бизнеса (она уже какое-то время вакантна) и с реформированием института бизнес-омбудсмена.

Шохин напомнил, что ранее сам Путин предложил реформировать институт и перевести его с государственного уровня на положение автономной некоммерческой организации. Глава РСПП отметил, что для изменений потребуются корректировки законодательства. Шохин настаивает, чтобы государство оставалось в числе учредителя организации, а добавиться могут бизнес-объединения: РСПП, Торгово-промышленная палата, "Деловая Россия", "Опора России".

Шохин также жаловался, что "после ухода Бориса Титова на другую работу <…> у нас вакансия уже достаточно давно существует". Титов ранее был назначен спецпредставителем президента по устойчивому развитию и связям с международными организациями в этой области (до него эту должность занимал Анатолий Чубайс).