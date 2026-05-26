Путин похвалил законопроект об ограничении исковой давности по приватизационным сделкам

Срока давности не может быть только у одного вида преступлений – против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал на встрече с главой РСПП Александром Шохиным.

Шохин поблагодарил президента за поддержку правительственного законопроекта об установке сроков исковой давности по приватизационным сделкам. Сейчас документ проходит этап второго чтения в Госдуме.

"Хотел бы поблагодарить Вас за поддержку законопроекта в этой области. <…> без Вашей личной поддержки, я думаю, мы бы еще долго могли согласовывать формулировки. Тот факт, что сейчас закон в Государственной думе проходит этапы принятия и может быть принят даже к Петербургскому международному экономическому форуму, – это тоже был бы неплохой знак", – сказал Шохин президенту.

Путин же отметил:

"Есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности – это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Вообще срок давности – такой институт, который призван защищать интересы государства и общества. Но если он вообще не применяется, то это вступает в противоречие с интересами государства и общества. Поэтому здесь нужно просто своевременно и должным образом отрегулировать эти вопросы. Постараюсь сделать так, чтобы все эти решения были приняты в самое ближайшее время".