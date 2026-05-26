Зафиксирован тренд на "уберизацию экономики": в Екатеринбурге растет спрос на подработку

На пресс-конференции "Авито", посвященной рынку труда, участники обсудили тренд на увеличение спроса на подработки и частичную занятость. В России насчитывается более 15 млн самозанятых, а 20% компаний в стране пользуются их услугами. Кроме того, 40% россиян в возрасте 18–55 лет искали подработку за последние полгода, передает корреспондент Накануне.RU.

В Екатеринбурге рост интереса к подработке в 2026 году составил 7%. 20% жителей столицы Урала подрабатывают регулярно, 29% — время от времени, а 34% рассматривают возможность подработки. Основные факторы, мотивирующие подрабатывать в 2026 году: увеличение совокупного дохода (61% опрошенных), получение нового опыта и навыков (18%), желание сменить обстановку (15%).

Исполнители в Екатеринбурге заметно чаще откликались на позиции водителей-экспедиторов (+230%), курьеров (+62%) и работников торгового зала (+27%). Наиболее заметный прирост числа откликов зафиксирован в сферах бытовых и персональных услуг (+60%), фитнес-клубов, спа и салонов красоты (+54%), а также складов и хранилищ (+48%).

Расширяются и социальные границы: всё больше разных групп населения обращаются к подработке. Рост активности женщин-исполнителей в декрете составил 22%, рост активности пенсионеров-исполнителей — также 22%. Среди пенсионеров в Екатеринбурге наиболее популярны следующие направления: сфера бытовых и персональных услуг (+87%), доставка, грузоперевозки и логистика (+83%), фитнес-клубы, спа и салоны красоты (+73%), продажа и управление недвижимостью (+62%), а также розничная и оптовая торговля (+44%).

Активно подрабатывают и студенты: 45% берут смены и планируют продолжать в течение 2026 года, а 34% планируют найти подработку в текущем году. Самые популярные направления среди студентов-исполнителей — сфера продажи и обслуживания автомобилей (+91%), сфера образования и науки (+83%), сфера фитнес-клубов, спа и салонов красоты (+64%), сфера продажи и управления недвижимостью (+39%) и сфера организации мероприятий (+29%).

Как отметил директор по развитию бизнеса "Авито Подработка" Алексей Панюков, людей мотивирует не только дополнительный источник дохода, но и нематериальные факторы. Главной причиной он назвал мировую тенденцию на "уберизацию экономики" — процесс замены традиционных посредников цифровыми платформами, который оптимизирует взаимодействие между независимыми агентами рынка, снижает транзакционные издержки и трансформирует систему экономических отношений, планирования, производства и потребления.

"Мне кажется, это история с мировым трендом на уберизацию экономики. Появился Uber лет 15 назад. Оказалось, что достаточно низкий вход может быть в разные профессии. Условно, у тебя есть автомобиль, руки, ноги, голова, права — ты можешь пользоваться автомобилем для извлечения дополнительного дохода. Это общемировая тенденция — и Россия, и Урал следуют в этом тренде", — отметил эксперт.

Спикер также добавил, что сейчас любой человек может выйти на подработку, например, работником торгового зала: "Мне для этого особо ничего не нужно. Смелость, бодрость духа, задор в глазах — вышел, отработал смену, получил деньги". То же самое касается курьеров, где самый низкий порог входа.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что ожидаемый доход от подработки сильно отличается по отраслям. В курьерской доставке ожидания часто завышены, тогда как реальность может не совпадать с ними.