Задержан экс-замгубернатора Вологодской области, уволенный после драки

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о задержании своего бывшего первого заместителя Ивана Иноземцева, который покинул пост осенью.

"Следственные действия проходили в рамках так называемого "похоронного" дела", - написал Филимонов Telegram-канале.

"Иноземцев проработал в областной команде всего полгода, был уволен в конце ноября прошлого года. Как только возникли подозрения в возможной причастности, сразу обратили внимание силовиков", - сообщил губернатор.

Иноземцев задержан по делу о криминальной схеме в похоронном бизнесе, пишет Baza. По версии следствия, с 2021 года диспетчеры службы «112» незаконно передавали сведения о личностях умерших и адресах их проживания 31-летнему предпринимателю Сергею Толстикову, оказывающему ритуальные услуги. За информацию сотрудники получали от одной до трех тысяч рублей за смену.

В октябре 2025 года СМИ сообщили, что Иноземцев якобы подрался в отеле Санкт-Петербурга, после чего был задержан. Как рассказал Филимонов, драка действительно была, только его заместитель не участвовал в ней, а разнимал. В ноябре Иноземцев покинул пост по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.