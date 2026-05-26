26 Мая 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцы за пять лет пожертвовали свыше 21,68 миллиона рублей

Екатеринбург вошел в тройку городов с самой большой суммой пожертвований по стране. За последние пять лет жители уральской столицы направили на благотворительность свыше 21,68 млн рублей, сообщает пресс-служба "Яндекс", предоставляя данные юбилейного отчета о результатах работы благотворительного фонда "Помощь рядом".

Отмечается, что екатеринбуржцы воспользовались функцией округления (когда сумма любой покупки округляется до выбранного значения - прим.ред.) в пользу благотворительности почти 3 млн раз. Все средства пошли на поддержку благотворительных организаций — партнеров фонда.

Первое место заняла Москва с суммой 422 млн 358 тыс.  911,12 рублей. За ней следует Санкт-Петербург — 116 млн 339 тыс. 518,87 рублей. Екатеринбург же собрал 21 млн 679 тыс. 377,75 рублей.

За ними следуют: Краснодар (18 млн 685 тыс. 692,17), Казань (17 млн 883 тыс. 332,05), Ростов-на-Дону (15 млн 296 тыс. 531,41), Новосибирск (14 млн 769 тыс. 614,23), Нижний Новгород (12 млн 831 тыс. 795,15), Сочи (12 млн 345 тыс. 899,53) и Самара (10 млн 98 тыс. 480,22).

"За пять лет нам удалось сделать благотворительность частью повседневной жизни. Мы встроили ее в сервисы Яндекса и добились того, что системная поддержка сравнялась по популярности с адресной — ведь автоматические форматы позволяют помогать, не отвлекаясь от повседневных задач. Сегодня с нами 645 проверенных НКО. Вместе мы превращаем технологии и ИИ в эффективные и удобные инструменты помощи. Спасибо пользователям, благотворительным организациям и команде "Помощи рядом" — благодаря всем вам поддержка находит тех, кто в ней нуждается", — сказала директор фонда "Помощь рядом" Ксения Воронина.

За пять лет жители российских регионов направили на благотворительность свыше 1,6 млрд рублей. Средства, собранные за счет округления и прямых пожертвований, помогают НКО закупать продукты, медикаменты и товары первой необходимости, организовывать поездки на такси для подопечных, которым сложно передвигаться на общественном транспорте, отправлять и получать посылки, помогать подопечным найти работу на открытом рынке труда и решать другие повседневные задачи. Например, за эти годы пожертвования помоги совершить более 2,23 млн поездок на такси и свыше 38 тыс. воспользоваться услугой доставки посылок. А социальную рекламу НКО, созданную благодаря грантам "Помощи рядом", посмотрели больше 20 млрд раз.

На сегодняшний день округление доступно в девяти сервисах Яндекса: Маркете, Доставке, Еде, Лавке, Такси, Деливери, Заправках, Самокатах и Афише.

Теги: Екатеринбург, благотворительность, пожертвование, рейтинг


