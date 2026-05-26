В зоне СВО пропал без вести бывший вице-губернатор Краснодарского края

В зоне СВО пропал без вести бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов. 35-летний экс-чиновник подписал контракт с Минобороны после того, как суд признал его в прошлом году виновным во взятке в особо крупном размере. "Коммерсант-Кубань" сообщает, что говорить о гибели Власова преждевременно, так как его тело не найдено.

После приговора Сергей Власов заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО в составе штурмовых подразделений группировки "Восток".

Между тем, другой бывший вице-губернатор Кубани – Александр Власов (однофамилец) – стал фигурантом дела о мошенничестве и злоупотреблении в особо крупном размере. В начале мая при расследовании этого дела силовики вышли еще и на хищение бюджетных средств при закупках беспилотников для нужд СВО.